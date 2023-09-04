صحة القليوبية: مريض الطوارئ خط أحمر ولا مساس بمجانية الخدمة تمامًا

زار الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبرفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتور /محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بزيارة مستشفي صدر 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة ، حيث تفقد سيادته والفريق المرافق له جميع أقسام المستشفي ، وبدأ بزيارة الإستقبال والطوارئ للإطمئنان على تواجد الفريق الطبي ، والتأكد من توافر الأدوية وكل المستلزمات.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي المتابعة الدورية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الصحية ، لمتابعة سير العمل ، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار علي عدم المساس بمجانية خدمات الطواريء ، وأن مريض الطواريء خط أحمر تماماً ، وأن جميع الخدمات تُقَدم لمرضى الطوارئ بالمجان ، بما فيها الأشعة والتحاليل الطبية .

كما تفقدوا العيادات المسائية ،والمعمل والأشعة ، وكذلك العمليات والرعايةالمركزة ، والصيدليات ، واطمأنوا علي حُسن سير العمل بهم ، وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوصي سيادته بترتيب وتنظيم كافة الصيدليات .

كما تفقدوا أيضًا فناء المستشفي ، وتابع سيادته أعمال التطوير الجاري ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات.

وخلال الزيارة أكد على ضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوي واتباع معايير الجودة داخل المستشفي استعداداً للتسجيل في الاعتماد، ومن ثَم دخول المستشفي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل ..

وفى نهاية الزيارة أعرب الدكتور وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره عن الجهد المبذول من قِبل الدولة، كما تقدم بخالص شكره للسيد اللواء محافظ القليوبية عن التعاون المثمر من أجل الإنتهاء من تطوير المستشفي

وأعرب أيضا عن خالص شكره وتقديره للسيد الدكتور محمد الخولي مدير المستشفي والفريق المعاون له، وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول، محفزًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للسادة للمواطنين.