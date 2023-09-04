اصنعي تارت البرتقال علي الطريقة الفرنسية

تارت البرتقال الشهي من ألذ وصفات التارت التي يمكنكِ تقديمها لأفراد عائلتك والضيوف، وتتميز بشرائح البرتقال المزينة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ألذ وصفات الحلويات الفرنسية المعروفة بطعمها الرائع واللذيذ.

تارت البرتقال

مقادير تارت البرتقال

- للعجين :

دقيق : 250 غراماً

ملح : رشّة

الزبدة : 125 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)

السكر الناعم : 150 غراماً

البيض : 2 حبة

برش ليمون : ملعقة صغيرة

برش البرتقال : ملعقة كبيرة

الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- للحشو :

الزبدة : ملعقة كبيرة (بدرجة حرارة الغرفة)

السكر الناعم : 3 ملاعق كبيرة

البيض : 2 حبة

النشاء : 2 ملعقة كبيرة

عصير البرتقال : كوب

برش البرتقال : ملعقة كبيرة

جبنة : 12 مربع (مربعات)

- البرتقال : حسب الرغبة (شرائح / للتزيين)

طريقة التحضير

نخلي الدقيق في وعاء مع رشة الملح واتركيه جانباً.

اخفقي السكر مع الزبدة، وبشر البرتقال، وبشر الليمون، والفانيليا جيداً في وعاء آخر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

أضيفي البيض مع الإستمرار في الخفق، ثم أضيفي خليط الدقيق والملح واجمعي العجينة دون عجن وغلفيها وضعيها في الثلاجة لحوالي 35 دقيقة.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

افردي العجينة على سطح العمل المنثور بالدقيق، ثم ضعيها في قالب التارت ورصّيها جيداً واخبزيها في الفرن لحوالي 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

لتحضير الحشوة: في وعاء اخفقي البيض مع السكر باستخدام المضرب اليدوي، ثم أضيفي النشا وبشر البرتقال مع الاستمرار في الخفق جيداً.

في قدر على نار متوسطة ضعي عصير البرتقال، وقبل غليانه أضيفيه لمزيج السكر والبيض.

أعيدي الخليط على نار هادئة وقلبي حتى يتماسك، ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد قليلاً لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الزبدة وقلبي، ثم غطي الكريمة بغلاف بلاستيكي حتى لا تتكون قشرة.

اخفقي الجبن في وعاء آخر حتى تصبح ناعمة القوام وأضيفيها لكاسترد البرتقال عندما يبرد تماماً وقلبي جيداً حتى تتجانس الكريمة.

بعد أن تخرجي التارت من الفرن اتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم احشيه بالكريمة المجهزة وزينيه بشرائح البرتقال وقدميه بارداً.