حضري كيك التمر بالكراميل والجوز اللذيذ

كيك التمر بالكراميل والجوز اللذيذة والسهلة التحضير، تعتبر من أشهى أنواع الكيك، حضري كيك التمر بالكراميل بخطوات سلة وسريعة.

كيك التمر

مقادير كيك التمر بالكراميل والجوز

- دقيق : كوب ونصف (مقادير الكيك)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (مقادير الكيك)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة (مقادير الكيك)

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون / مقادير الكيك)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الكيك)

- زبيب : ثلاث أرباع الكوب (مقادير الكيك)

- البيض : 2 حبة (كبير الحجم / مقادير الكيك)

- ماء ساخن : كوب ونصف (مقادير الكيك)

- ملح : رشّة (مقادير الكيك)

- السكر البني : نصف كوب (مقادير الطبقة الخارجية)

- الجوز : نصف كوب (مقادير الطبقة الخارجية)

كيك التمر

طريقة التحضير

1. يوضع التمر والزبيب في وعاء ويُضاف لهما الماء الساخن والبكينج صودا ويتركوا جانبا.

2. في وعاء آخر يُضاف نصف كوب الزبدة ويُضاف له السكر ويخفقوا جيدا ثم يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق ثم يُضاف لهما خليط التمر والزبيب ويخلطوا جيدا.

3. يُنخل الدقيق مع رشة الملح والقرفة والهيل ويضاف للمكونات ويخلطوا جيدا ثم يُصب المزيج في قالب كيك مُبطن بالزبدة والدقيق.

4. يُخبز بعد ذلك في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 35 -40 دقيقة أو حتى ينضج تماما ثم تترك لتبرد.

5. لتحضير صلصة الكراميل: تُسخن الزبدة حتى تذوب ثم يضاف لها السكر البني مع التقليب حتى يبدأ المزيج في الغليان ثم يضاف الجوز مع استمرار التقليب لمدة 3 دقائق أخرى ثم تضاف الكريمة ثم يُرفع من على النار ويصب فوق الكيك.