منى زكي توضح مصطلح التربية الإيجابية"ناس كتير بتفهمه غلط"|كنت سخيفة مع بنتي

أعربت الفنانة منى زكي من خلال تصريحاتها التلفزيونية، على أهمية الحفاظ على التوازن في طريقة تعامل الآباء والأمهات مع الأطفال، ومعرفة المعنى الحقيقي لمصطلح التربية الإيجابية.

منى زكي

منى زكي: كنت سخيفة مع بنتي وبعتذرلها طول الوقت

أوضحت منى زكي خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC، قائلة: "أنا من قريب إتعلمت، كنت صارمة أوي مع بنتي أكثر من الصبيان، لأنها كانت أول بنت ليا وكنت صغيرة في السن، ومتخيلة إن الصح صح وكل حاجة بنظام وفي عقاب وكنت سخيفة، وبعتذرلها طول الوقت على سخافتي".

منى زكي

منى زكي عن التربية الصحيحة"اسمها مش عقاب ولكن عواقب"

تابعت منى زكي: "بعد كده إتعلمت إن اسمها مش عقاب اسمها عواقب، لازم طول الوقت تحاولي تفكريهم بالعواقب، لو عملت كذا هيحصل كذا، وأكيد كلنا كأهالي أعصابنا بتفلت، لكن برجع أعتذر لهم".

منى زكي

منى زكي توضح مصطلح التربية الإيجابية"ناس كتير بتفهمه غلط"

أشارت منى زكي برأيها في مصطلح التربية الإيجابية قائلة: "ناس كتير بتفهمه غلط، إن معناه الولد يبجح في أهله ويبقى زيه زيهم، التربية الإيجابية هي إنك تديه ثقة في نفسه، ويبقى عارف إزاي يتعامل مع الناس، وتكبري الحاجة الكويسة جواه، مش تدلعيه".

وردا على سؤال هل من المهم وجود صداقة بين الوالدين والطفل، قالت منى زكي: "مهم تبقي صديقته، علشان لو حصلت أي حاجة يحس بوجود سند له يتقبله بأي وضع وأي شكل، وإلا الطفل مش هيحس بالأمان ولا يبوح لأهله بالمشكلة".

منى زكي

من ناحية اخري، يذكر أن منى زكي فازت بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم، وأحسن ممثلة باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.

على جانب آخر، تعود منى زكي للتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز بعد 14 عاما على فيلمهما "أبو علي"، وذلك في فيلم "لعب عيال" مع المخرج طارق العريان.

https://youtu.be/YGB94GDusg8?si=YBREuhLjkmCHQHDC

يذكر أن منى زكي شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، وتكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.