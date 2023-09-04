الدوري السعودي يضع بصمته على منتخبات العالم في التوقف الدولي

وضع الدوري السعودي للمحترفين بصمة واضحة على منتخبات العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد استدعاء العديد من الأسماء لتمثيل منتخبات بلدانهم المختلفة، ما يضفي بدوره قوة وتأثير الكرة السعودية بعد التغييرات الجذرية التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

واستقطب الدوري السعودي العديد من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة ليضاهي بذلك كبرى دوريات العالم ويصبح بوصلة منتخبات العالم لاستدعاء لاعبيها، ما يدفعنا لاستعراض تلك الأسماء في السطور التالية.

تعد منتخبات المغرب والبرتغال والسنغال الأكثر انتدابًا للاعبيها من الدوري السعودي، حيث استدعى وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس أربعة لاعبين هم ثنائي حراسة المرمى ياسين بونو من الهلال ومنير المحمدي من الوحدة وجواد الياميق مدافع الوحدة وعبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، ويمثل البرتغال ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي هم ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وأوتافيو وروبن نيفيز من الهلال، ومن أسود التيرانجا ساديو ماني، لاعب النصر، وكاليدو كوليبالي، مدافع الهلال وإدوارد ميندي، حارس الأهلي.

الدوري السعودي كان على خارطة منتخب البرازيل بعدما استدعى الثنائي نيمار نجم الهلال وروجير إيبانيز مدافع الأهلي، ولم يستدع مالكوم على الرغم من تألقه في الأسابيع الأخيرة مع الزعيم، وسار منتخب صربيا هو الآخر على نهج البرازيل باستدعائه اثنين من نجوم الهلال هما ألسكندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش.

لم تغب شمس أفريقيا عن الكرة السعودية إذ استدعى منتخب كوت ديفوار اثنين من لاعبيه هما فرانك كيسي لاعب وسط الأهلي وجيسلان كونان لاعب الفيحاء، وقام الكاميرون باستدعاء ثنائي أبها ديفيز إيباسي وكارل توكو ايكامبي.

لم تنته القائمة عند المذكورة سلفًا بل هناك عدة منتخبات أخرى قامت باستدعاء لاعبيه حيث انضم إيمريك لابورت لاعب النصر إلى منتخب إسبانيا، وزميله مارسيلو بروزوفيتش إلى كرواتيا، وانضم ميريح ديميرال لاعب الأهلي إلى تركيا وزميله إزغيان أليوسكي إلى مقدونيا الشمالية، وكيم سيونج جيو، لاعب الشباب، إلى كوريا الجنوبية وغريغورز كريشوياك، لاعب أبها، إلى بولندا، وترك نادي أبها ثلاثة محترفين بين صفوفه للانضمام إلى منتخباتهم الأوروبية وهم جوردان هندرسون إلى إنجلترا وجاك هيندري إلى اسكتلندا وروبين كوايسون إلى السويد.

وعلى صعيد المنافسة في الدوري السعودي، فإن صدارة جدول الترتيب تتقاسم بين الهلال والتعاون بواقع 13 نقطة لكل منهما ويأتي في المركزين الثالث والرابع الأهلي والاتحاد بفارق نقطة عن الصدارة.