تعليم الوادى الجديد يكرم 34 طالبا وطالبة فائزين بالأوليمبياد الدولى
أقيم حفل تكريم لـ 34 طالبا وطالبة فائزين في مسابقتي الأوليمبياد الدولي للغة الإنجليزية (Hippo) وكانجارو العالمية في الرياضيات (Kangaroo Math) وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، وكان الحفل بحضور عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة.
تضمن الحفل العديد من الفقرات الدينية والفنية، حيث قدم الطلاب الموهوبين قصائد وأغاني وأداء جماعي (كورال)، وحظيت هذه الفقرات بتفاعل رائع من الحضور، حيث لفتت الأنظار بجمال الأداء والإبداع في تقديمها.
وفي كلمته للحضور، أوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن تنفيذ المسابقة يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير الفرص لطلاب المدارس للنمو والتطور من خلال المشاركة والتنافس على المستوى الدولي في المواد العلمية مثل الرياضيات والعلوم. وقد أشار إلى أن هذه المسابقة تدعم رؤية مصر 2030 وتهدف إلى تحقيق التنافسية العالمية.
هناك أيضًا توجيه وكيل التعليم بالوادي الجديد بالشكر والتقدير للجهود المبذولة والمتميزة في تنظيم وإشراف المسابقة في مجالي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وأشاد بالمظهر المشرف واللائق الذي ظهر به قطاع تعليم المحافظة.
وفي الختام، تم تكريم الطلاب الفائزين والمنسقين والموجهين المشرفين على المسابقة، حيث تمنى وكيل التعليم بالوادي الجديد للطلاب المتفوقين مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتهم التعليمية.
- الوادى الجديد
- محافظة الوادي الجديد
- محافظ الوادى الجديد
- محافظة
- محافظ
- اللواء دكتور محمد الزملوط
- رئيس جامعة الوادي الجديد
- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
- رئيس
- جامعة الوادى الجديد
- رئيس جامعة
- نائب محافظ الوادي الجديد
- حنان مجدي
- نائب محافظ
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- تعليم الوادى الجديد يكرم 34 طالب وطالبة فائزين بالأوليمبياد الدولى