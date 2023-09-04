وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني 119 ألفًا 348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثانى اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي بعد الاعتماد.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد الاعتماد من هنا.

سبب سرعة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأرجعت مصادر وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلى قلة الأعداد المؤديين للامتحانات بالنسبة للدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 منذ يومين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم يوم أمس الأحد من مراجعة ورصد وتجميع درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

وأكدت المصادر حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات.

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.