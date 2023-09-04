حلا شيحة تساند والدها في زيارة لمعرضه الخاص الجديد (شاهد)

حرصت الفنانة حلا شيحة على دعم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وحضور معرضه الخاص.

شاركت حلا شيحة متابعيها ومحبيها، صورا مع والدها وشقيقتها مايا من معرضه وعبرت عن إعجابها بكل أعماله وحبها الكبير له.

شقيقة حلا شيحة

بدت حلا شيحة في الصور مرتدية بليزر أبيض مع حزام حدد خصرها، ولملمت شعرها ورفعته للأعلى.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد تصدرت التريند الفترة السابقة، وذلك بعد إعلان رغبتها في العودة مرة أخرى إلى الفن، واعتذارها للفنان أشرف زكي، وزملائها في الوسط الفني.

أسرة حلا شيحة

حلا شيحة سألت الجمهور عن الشخصية التي يتمنون أن تقدمها لهم، كما كتبت أيضا عبر صفحتها بموقع انستجرام موجهة حديثها لنقابة المهن التمثيلية: "شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكرا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

والد حلا شيحة

أشارت حلا شيحة: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به، تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم، بحبهم وبتمني لكل واحد فيهم النجاح دايماً، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به وأحسن الظن بي".

تابعت حلا شيحة: "وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

انهت حلا شيحة حديثها قائلة: "أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية، ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان، متشكرة".

فيلم"مش أنا"

الفنانة حلا شيحة، كانت قد أعلنت عام 2021، غضبها من فيلم"مش أنا" مع الفنان تامر حسني، وكتبت منشورا طويلا، فُسر بأنها تعلن اعتزالها، خاصة وأنها عادت لارتداء الحجاب وتزوجت من الداعية معز مسعود، قبل أن تقوم مؤخرا بحذف صورهم، والظهور بدون الحجاب.