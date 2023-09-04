هاني عادل يوضح حقيقة الخلافات بين فرقة "وسط البلد"|سبب غيابهم عن الساحة الفنية

أوضح الفنان هاني عادل من خلال تصريحات له، عن حقيقة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، عن تواجد خلافات بين أعضاء فرقة "وسط البلد"، أدت إلى غيابهم عن الساحة الفنية خلال الفترة السابقة.

هاني عادل

هاني عادل " سبب غيابهم هو أنهم يريدون العودة بقوة الى الجمهور"

أشار هاني عادل في حديثه، قائلا:" أن لا خلافات بين أعضاء فرقة "وسط البلد"، وأن سبب غيابهم هو أنهم يريدون العودة بقوة الى الجمهور، من خلال التحضير المدروس والمتأني لأغانٍ جديدة، مشيراً إلى أن انطلاقة الفرقة في بداية الألفية صنعت اسمهم وحجزت لهم مكانة على الخريطة الفنية.

هاني عادل

هاني عادل " إحنا كنا أول فرقة في مصر تغني مع مؤدي راب زي شاهين"

تابع هاني عادل: "وسط البلد بدأوا وحفروا في الصخر ومهدوا الطريق عشان نفسهم يبقى فيه في مصر فرق الموسيقى المستقلة وتعبنا أوي، ولغاية ما بقت الأساسية، وإحنا متعودين نغير في المزيكا زي بداياتنا، إحنا كنا أول فرقة في مصر تغني مع مؤدي راب زي شاهين، وكنا أول فرقة تشتغل مع فرق أندر غراوند في 2012".

هاني عادل

أكملت هاني عادل: "مش متعودين نبقى تابعين لحد، إحنا متعودين نعمل حاجة الناس تقلدها بعدين، يشوفوا حاجة تشجعهم يعملوا حاجة شبهها أو أفضل منها، فإحنا اتأخرنا عشان عايزين نغير في المزيكا، إحنا فرقة حاجة كده كده، مبقيتش أتكسف أقول ده، ومش عيب نبقى عارفين إحنا فين".

هاني عادل

من ناحية أخري، يُذكر أن فرقة "وسط البلد" أحيت منذ أيام حفلاً ضخماً في "مهرجان القلعة للموسيقى والغناء" بدورته الـ31، في 27 أغسطس الماضي، قدّموا خلاله أشهر أغانيهم وسط تفاعل الجمهور الذي حضر الحفل تحت شعار "كامل العدد".