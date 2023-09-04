تنفيذ 4 إزالات فورية بقرية المحروسة فى قنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بمركز قنا، برئاسة محمد غلاب، من تننفيذ عدد ٤ حالات إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٨٣٣ متر عبارة عن أسوار وغرفة بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق القرية .

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو برئاسة محمد صالح، من تنفيذ حالة إزالة بناء بدون ترخيص عبارة عن سور بالطوب الأحمر والأسمنت بناحية الشيخ ركاب.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية برئاسة، حاتم أحمد ، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة ١٧٥ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية المخادمة .

وأوضح اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.