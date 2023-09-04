نشوى مصطفي تستعيد لحظات طفولتها "كنا بناكل لحمة مرة في الأسبوع" (فيديو)

كشفت الفنانة نشوى مصطفى من خلال حوار لها، عن ذكرياتها منذ طفولتها وأيام المراهقة، مشيرا إلي مواقف مرت بها في الصغر لم تفارق ذهنها.

نشوى مصطفى

نشوى مصطفى عن والدها "كان سواق في المصانع الحربية"

أعربت نشوى مصطفى خلال لقاء لها مع برنامج "بالورقة والقلم" على قناة ten، قائلة :" عشت مراحل صعبة ماديا لأن ابويا كان سواق في المصانع الحربية ومرتبة قليل وعمرى ما شوفت امي متزمرة أو مضايقة على اد مرتب ابويا كانت امي بتمشي الدنيا وامي كانت بتفصل وكنا بنلبس حلو بسببها .

نشوى مصطفى

نشوي مصطفي: كنا بناكل اللحمة مرة في الأسبوع

أضافت نشوي مصطفي: "أنا ابويا كان بيصحى 5 الصبح علشان يقف في طابور الجمعية وكان بيجيب اللحمة ب68 قرش، أنا اتعلمت في بيتنا اني اكون شبعانة".

نشوى مصطفى

تابعت نشوي مصطفي حديثها: "رغم كدة كان عندي القوة اني اقف في الجامعة وانا جايبة مفردات مرتب والدي وكنت بقف علشان اخد الكتب مجانا أو بنص الثمن وكلنا كنا شبه بعض ودة مش عيب وكنا بناكل اللحمة مرة في الأسبوع".

فيلم "شاومينج"

من نا حية أخري، يذكر أن نشوى مصطفى شاركت في فيلم "شاومينج" مع بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، توني ماهر وغيرهم نخبة من النجوم.

فيلم "شاومينج"

الفيلم من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم قصص مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير.