إيمان كريم تشارك في الإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من ملتقى "أولادنا"

شاركت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فاعليات الإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحمل هذه الدورة عنوان "الحياة حلوة" وتقام فى الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات، وجاءت مشاركة المشرف العام على المجلس بصفتها وكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واحد من الشركاء والرعاة في الملتقى.

الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

من جانبها قدمت المشرف العام على المجلس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الدائمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واهتمامه الدوري والمتواصل بقضاياهم واحتياجاتهم، وتوجيهه دوما بتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على دمجهم في المجتمع بكافة الاشكا

ل.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التحية للدور الذي تقوم به مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر، ومعلنة أن المجلس على استعداد دائم بتقديم كافة الخبرات الفنية التي يمكن أن تساهم في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وهي من الأهداف الرئيسية التي تدخل في نطاق عمل المجلس.

ووجهت المشرف العام على المجلس، التحية لكافة الأطفال ذوي الإعاقة المشاركين في الملتقى في دورته السابعة، ومن قدموا الفقرات الفنية في الإعلان عن تفاصيل الملتقى، ولكافة الشركاء والمساهمين في المؤتمر لانجاحه، وثمنت الدور الذي تقوم به الوزارات المصرية المختلفة وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ودار الأوبرا المصرية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن ما شهده الإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى كان بمثابة الدمج الحقيقي الذي أشار إليه القانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة في تكاتف كافة فئات المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم، وطالبت كافة المشاركين وغيرهم بأن يتبنوا المنتجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لأنها على قدر كبير من الجودة والفن والإبداع.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى الدور الحقيقي للثقافة والفن في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد نوهت إلى أن المجلس يشارك خلال فاعليات الملتقى بندوة موسعة تحمل عنوان "دور الفن الإبداعي وتأثيره على التنمية الثقافية" باعتبار أن الفن قوة ناعمة لها مفعول السحر، ومتمنية أن يكون الملتقى خطوة لتنمية الثقافة والفن كأدوار مساعدة للتمكين في المجتمع .

وقالت الدكتورة إيمان كريم أنه خلال الملتقى سيكون هناك جناح مخصص للمجلس لعرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الجمعيات التي يتبنى المجلس العمل معها، وهو ما يسعى إليه المجلس دائما من خلال المشاركة في كافة المعارض التي يمكن ان تساعد على تأهيلهم ودمجهم اقتصاديا.

جدير بالذكر ان تفاصيل الإعلان عن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، شارك فيها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مها الهلالي، نائبا عن وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور عمرو حداد، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نشوى طلعت نائبا عن وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى