التربية الإيجابية والآثار السلبية للزيادة السكانية على مستقبل أولادنا ندوة توعوية بالغنايم

وفقًا لتكليفات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتحت إشراف وتوجيه الدكتورة منار كامل، مدير عام الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط، نظمت وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الغنايم ندوة توعوية بالوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة.

تم تنظيم الندوة برئاسة مصطفى علي، سكرتير الوحدة، وحضور حشد كبير من الأهالي والشباب المهتمين، في إطار التوعية حول التربية الإيجابية والآثار السلبية للزيادة السكانية على مستقبل أولادنا.

وقد قامت عزة أبو زيد، مديرة الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز الغنايم، بتوضيح اختصاصات الوحدة والدور الذي تقوم به في مواجهة الاساءات التي قد يتعرض لها أطفالنا. وأكدت على أن الوحدة تعمل جاهدة لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا وحمايتهم من أي أذى أو انتهاك لحقوقهم.

تعد وحدة حماية الطفل جزءًا هامًا من جهود المحافظة للحفاظ على سلامة الأطفال وضمان تربيتهم بطريقة إيجابية وصحية. وتسعى الوحدة إلى رفع الوعي بأهمية الحماية الطفل وتعزيز القيم الإنسانية والتربية الإيجابية للأطفال.

وتهدف الندوة التوعوية إلى توضيح الآثار السلبية لزيادة السكانية على مستقبل الأطفال، حيث يتم توضيح التحديات والمخاطر التي تنتج عن الزيادة السكانية غير المتوازنة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الحياة واحتياجات الأطفال في المنطقة.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة لأهالي القرية من أجل حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وصحية لتطورهم العاطفي والاجتماعي والتعليمي.

يجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الفعاليات والندوات تعكس اهتمام السلطات المحلية بموضوع حماية الطفل والتربية الإيجابية، وتأكيدًا للعمل الجماعي لتوعية المجتمع وتعزيز الوعي العام بأهمية الحماية الطفل وتوفير بيئة آمنة لهم