علي جمعة: مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله من عوامل بناء النفس

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن من عوامل بناء النفس مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله عز وجل، فمجالستهم تريك ما في نفسك من قصور وضعف وعيوب فتصلحها وتهذبها، فهم زينة الرخاء وعدة البلاء يذكرونك إن نسيت، ويرشدونك إن جهلت، يأخذون بيدك إن ضعفت، مرآة لك ولأعمالك، إن افتقرت أغنوك، وإن دعوا الله لن ينسوك: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم (صحيح مسلم).

أضاف "جمعة" أن من عوامل بناء النفس كذلك الدعاء، فهو أهم عامل في بناء النفس، إذ هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صفات عباد الرحمن المذكورة في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) [الفرقان:74].

تدبر كتاب الله الذي يهدي القلوب والعقول الحائرة

الدكتور علي جمعة - رئيس دينية النواب

وأوضح أن من عوامل بناء النفس أيضًا، تدبر كتاب الله الذي يهدي القلوب والعقول الحائرة (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء:82]، وكذا الوقوف عند أسماء الله الحسنى وصفاته العلا: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) [الأعراف:180] فإن وقفة واحدة مع أسماء الله وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم التمثل بها، تعلقا وتخلقا وتحققا، كل ذلك يبني النفس بناء لا يتزلزل ولا يحيد.