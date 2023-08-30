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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

علي جمعة: السنة النبوية جاءت لتبين آيات القرآن

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن السنة النبوية الشريفة جاءت لتبين آيات القرآن،‏ من قبيل بيان المجمل وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق،‏ ومن جملة ما بينته السنة أسباب نزول آيات القرآن،‏ وهي تمثل ركنا أصيلا في فهمها‏،‏ فإن كثيرا من آيات القرآن لا يمكن فهمها فهما صحيحا بمعزل عن معرفة سبب نزولها، ومهما حاول المفسر الوصول إلى مقصد النص القرآني بعيدا عن سبب نزوله فإنه لا يزداد إلا تخبطا وبعدا عن المعنى المقصود من النص.

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أضاف "جمعة" أن سبب النزول -كما عرفه الزرقاني- هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه، موضحًا أنه من هنا يأتي أهمية معرفة سبب نزول الآية، قال القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز (البرهان للزركشي).

أسباب النزول

الدكتور علي جمعة

وتابع: ولسبب النزول فوائد جمة: منها أنه يبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع، ومن أمثلة ذلك ما نجده في سبب نزول آيات الملاعنة: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) [النور:6-7] فقد روى البخاري عن سهل بن سعد أنها نزلت عندما سأل عويمر العجلاني النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فنزلت الآيات، (البخاري) فوضح سبب نزول الآيات -كما ورد في السنة- الحكمة الباعثة على تشريع اللعان وأنه صورة استثنائية لا تدخل في حد القذف.

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