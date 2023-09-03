علي جمعة يوضح أهم عوامل بناء النفس

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن من أهم عوامل بناء النفس، تعلم القدر المفروض من العلم المقرب إلى الله تعالى والعمل به، واتباع العلماء الحاملين لميراث النبوة.

أضاف "جمعة" أن هذا لأن العبادة بلا علم توقع في سوء فهم للدين بالتشدد الذي يصرف الناس عن دين الله أو بالتساهل الذي يفك عرى الدين، وما انتشرت الأفكار الغريبة عن مجتمعنا في هذا العصر إلا عن جهل غير المتخصصين غالبا.

الوقوف على أخبار العلماء والصالحين من خير الوسائل التي تغرس الفضائل في النفوس

الدكتور علي جمعة - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

أوضح رئيس دينية النواب، أن الوقوف على بعض أخبار العلماء والصالحين من خير الوسائل التي تغرس الفضائل في النفوس، وتدفع النفس الضعيفة إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة، وتبعث فيها روح التأسي بذوي التضحيات في سبيل العلم لتسمو إلى أعلى الدرجات.

وبين أيضًا أن من عوامل بناء النفس: المداومة على العمل وإن قل; لأن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت وترويض للنفس البشرية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه، وصرف لمكائد الشيطان ونوازعه، فإذا عود المرء نفسه على الفضائل انقادت له، وإذا تهاون فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النكوص أقرب، والشيطان إذا رآك مداوما على طاعة الله عز وجل ملك ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، فداوم على الطاعات، فإن الله من فضله وكرمه أنه إذا جاء ما يصرفك عن أداء الطاعات من عجز ومرض وفتنة منح كالأجر كما كنت صحيحا.