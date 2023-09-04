المُشدد 3 سنوات لمُتهم بتزوير محررات رسمية

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين حُكماً بمُعاقبة صاحب معرض لبيع الدرجات النارية، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بتزوير محررات رسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة العجوزة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبداللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبدالرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15725 لسنة 2022 جنايات العجوزة، أن المتهم "هاني .ا"، 41 سنة، صاحب معرض لبيع الدراجات النارية، في يوم 2 سبتمبر 2022، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهي التوكيلات المنسوب صدورها لمكتب النموذجي وتوثيق منشأة البكاري، والتوكيلات المنسوب صدورهم لمكتب توثيق ضواحي الجيزة، والتوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة السلام، وشهادة مخالفات باسم "كمال.س" رقم الترخيص المنسوب صدوره لنيابة مرور الجيزة الجزئية، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن أنشائهم على غرار المحررات الصحيحة، ودون بهم البيانات المراد إثباتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومهرها بأختام وعلامات مقلدة.