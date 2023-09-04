لعشاق المعجنات.. طريقة تحضير خبز مجدول بالشوكولاتة
يعشق الجميع الحلويات خاصة المعجنات والشوكولاتة، حيث يتميزان بمذاقهما اللذيذ ويجلبون السعادة لمن يتناولهما، لذلك نقدم لكم طريقة عمل خبز مجدول بالشوكولاتة اللذيذة.
مقادير خبز مجدول بالشوكولاتة
4 كوب دقيق
1ونصف ملعقة كبيرة خميرة
1كوب حليب
50جرام زبدة
ربع كوب زيت
بيضة
3 ملعقة كبيرة سكر
1 برطمان وسط شوكولاتة دهن
بيضه للوجه مع ١ ملعقة كبيرة حليب
لوز شرائح للوجه
طريقة تحضير خبز مجدول بالشوكولاتة
- في العجان يضاف الدقيق والسكر والخميرة ويخفقوا.
- يضاف الحليب والزيت والبيضة
ويخفق الخليط مرة أخرى حتى الحصول على قوام العجين.
- تضاف الزبدة إلى العجين وتخفق من6 إلى 7 دقائق.
- يفرد العجين وتضاف الشوكولاتة القابلة للدهن.
-يطوى العجين على شكل أسطواني ويغلق من الأطراف وتقطع من النصف بسكين.
- يثنى العجين على شكل مجدول ويوضع في قالب كيك ويدهن الوجه بالبيض واللوز.
- يخبز العجين بالفرن حتى يطهى ويقدم.