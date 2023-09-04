ختام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المؤتمرات العلمية وورش العمل تُعد فرصة أمام الاطباء والباحثين للاطلاع والتعرف على كافة الأبحاث والدراسات المتقدمة في كافة التخصصات الطبية، والتي من شأنها أن تُساهم في إحداث طفرة في القطاع الصحي مما ينعكس آثارها الإيجابية على الوصول لمجتمع صحي وسليم.

وفي هذا الاطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام، والذي اقامته مديرية الشئون الصحية بقاعة الإحتفالات بنادي الشرطة بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية بالشرقية، والدكتور السيد فرج رئيس المؤتمر، والدكتور حسام عطية رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، وأساتذة القلب بجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، وأطباء القلب بمستشفيات الصحة، والمستشفى العسكري بالشرقية.

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم القلب بمستشفى الزقازيق العام بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل إنشاء قسم القلب، وتطوره والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال وحدة القلب المفتوح ووحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، والإمكانيات والتجهيزات الخاصة بالقسم.

أعرب نائب محافظ الشرقية عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي مثمناً الجهود التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وحرصها على تطوير الكوادر الطبية التابعة لها في جميع التخصصات متمنياً للمشاركين في المؤتمر الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوزير الصحة ومحافظ الشرقية لدعمهما الدائم والمستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منافذ تقديم الخدمات الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، وكذلك الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر العاملة مثمنا التعاون المشترك بين المديرية وجامعة الزقازيق، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة ومؤكداً علي أهمية هذه المؤتمرات العلمية ، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية.

وخلال فعاليات المؤتمر تم عرض سيناريوهات عملية عديدة ومحاضرات علمية غنية، تضم دور أشعة الإيكوكارديوجرافي في التعامل مع الحالات الحرجة، والوعود المتخذة للعناية بمرضى فشل عضلة القلب، واستخدام CRT لإنقاذ الحالات الحرجة، ودور جراحات القلب المفتوح في إنقاذ الحالات الحرجة.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قدم وكيل وزارة الصحة درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تسلمه نيابة عنه الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ تكريما لجهود محافظ الشرقية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية بالمحافظة وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره، وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية في التصدي لكافة أشكال الفساد.

وفي هذا الإطار، كلف المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية "التموين - الصحة - الطب البيطري" للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع وجودتها كذلك منافذ تقديم الخدمة الطبية والبيطرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت فرق العمل المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفرت جهود الحملة عن رصد الآتي:

في قطاع التموين..

تمكنت الحملة من ضبط مخالفات لعدد ٣ محطات وقود تنوعت ما بين "منظفات مجهولة المصدر - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة" كما تم ضبط عدد ١٤ مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين "نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وأشار السكرتير العام لمحافظة الشرقية إلي أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف الآتي:-

• عدم تواجد ١٣٥ من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي، وكذلك عدم تواجد ١٠ من العاملين بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شلشلمون التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

• عدم تواجد ٦ من العاملين بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• عدم حضور ٣ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المحمودية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم حضور ٢٠ من العاملين بمقر المركز الطبي بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

• ضبط مخالفات لعدد ٤ من المنشآت الطبية الخاصة "مراكز طبية - معامل تحاليل - مراكز أشعة" بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية فرع الشرقية.

• وبالمرور على مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي، تم ضبط مخالفة لعدم الإلتزام بالشروط الفنية الخاصة بتغليف وجبات المرضي.

• وجود عدد ٢٥ جهاز معطل بمستشفى منيا القمح المركزي، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

كما أشار سكرتير عام محافظة الشرقية، إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق اسفرت جهود الحملة عن الآتي:

• ضبط ٨ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين "منتجات غذائية مجهولة المصدر – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية - عدم وجود شهادات صحية".

• ضبط ١٥مخالفة تنوعت ما بين "عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية - تغيير الخواص الطبيعية لبعض المنتجات الغذائية" وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من شئون البيئة بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية.

• التحفظ علي عدد ٤٩ صنف بمعرض أدوية بيطرية مختلفة "بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر" باسم المواطن "ع . م" والمواطن "ع . خ" بقريتي كفر الدير وميت بشار.