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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني| صحي ولذيذ

كوكيز
كوكيز

تُعرف زبدة الفول السوداني بفوائدها العديدة التي لا غنى عنها، لذا يضيفها متابعي الحمية الغذائية بكميات محددة إلى وجباتهم، للإستفادة بعناصرها الغذائية دون زيادة في الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة وزبدة الفول السوداني الصحية.

 

كوكيز

طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة وزبدة فول السوداني

المقادير

- السكر البني : كوب

- زبدة الفول السوداني : كوب

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

 

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طريقة التحضير

اخلطي السكر والبيض مع زبدة الفول السوداني جيداً حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي حتى تمتزج المكونات.

ضعي العجين في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 350 درجة وبطني صينية الفرن بورق الزبدة.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من العجين وضعيها في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق ثم قدميه.

 

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