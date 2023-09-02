أفضل البذور لتحسين صحة القلب.. السمسم والكتان أبرزها

اتباع نظام غذائي خاطئ ينذر بأخبار سيئة لمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، ولحسن الحظ، شارك طبيب القلب فارفولوميف أفضل البذور التي يمكن أن توقف العمليات التي تضع الأساس لأمراض القلب.

في الدراسات السريرية، ارتبط استهلاك بعض البذور بتحسن علامات صحة القلب على سبيل المثال، تساعد بذور الكتان والشيا الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم لدى بعض الأشخاص يقول طبيب القلب وفقًا لصحيفة MedicForum "عادةً ما ترتبط هذه التحسينات في عوامل الخطر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب".

أنواع البذور المفضلة للقلب

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب.

قد تساعد هذه البذور على خفض نسبة الكوليسترول الضار، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والجرعة اليومية الموصى بها من البذور الصغيرة هي ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين، أي ما يعادل 10 إلى 20 جرامًا.

بذور الشيا

تعتبر مصدرًا رائعًا آخر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، كما تقلل بذور الشيا أيضًا من الالتهابات ومستويات الكوليسترول.

كما هو الحال مع بذور الكتان، يجب أن تتناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من البذور السوداء والبيضاء.

حبوب السمسم

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من القشور، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

بذور زهرة عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من التلف.