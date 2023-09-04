التعاون والاتفاق يفاجئان فرق القمة في الدوري السعودي

لم يكن يتوقع أحد أن يشكل التعاون والاتفاق تهديدًا، لرباعي القمة في الدوري السعودي بالموسم الحالي، خاصة بعد الصفقات القياسية التي أبرمتها في الصيف الحالي.

الهلال والنصر والأهلي والاتحاد أربعة أندية لم تسلم أوروبا منهم بعد أن استقطبوا أبرز نجوم الكرة في الميركاتو الصيفي الحالي، ما دفع الجميع بالتنبؤ بأن المنافسة ستنحصر بينهم داخل السعودية، ذلك بالنظر إلى تدعيمات الفرق الأخرى الغير متسقة مع زخم صفقات القمة، لكن التعاون والاتفاق كانا لهما كلمة أخرى منذ انطلاق الموسم الحالي، إذ استطاع الفريقان لفت الانتباه إليهما بعد المستويات والنتائج المنتظمة اللذان يسيران عليها في الدوري السعودي.

البداية من الاتفاق الذي استهل الموسم بمفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على النصر صاحب الصفقات القياسية بهدفين لهدف، ثم واصل انتصاراته بهدفين أمام الحزم، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام الخليج والخسارة أمام الهلال، لكنه استعاد توازنه مرة أخرى بثلاثية أمام الاتفاق.

وتعد انطلاقة الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد هي الأفضل في تاريخه بالدوري السعودي، ويبدو أن النادي الملقب بفارس الدهناء يعتزم تقديم موسم استثنائي بعد التعاد مع نجم الوسط الهولندي جورجينهو فينالدو قادما من باريس سان جيرمان ليزامل جوردان هندرسون القادم من ليفربول وموسى ديمبلي لاعب أولمبيك ليون وجاك هيندري من كلوب بروج البلجيكي.

على الرغم من أن التعاون بدأ الموسم بتعادل مع الفتح إلا أنه ركب قطارات الانتصارات في الجولة الثانية واستطاع الفوز في مبارياته الأربعة التالية أمام النصر وأبها والأخدود والوحدة.

ويختلف التعاون عن الاتفاق من ناحية التدعيمات، إذ اكتفى بالتعاقد مع صفقات محلية بجانب ضم مدافع نانت الفرنسي أندريه جيروتو والمدافع البنمي إسماعيل دياز وماتيوس كاسترو لاعب ناجويا الياباني.

ويتصدر التعاون جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الهلال، بينما يأتي الاتفاق في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط.