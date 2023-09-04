الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الكرسلي يتدخل لحل مشكلة تجار الأسماك بالإسماعيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمع اليوم السيد الكرسلي رئيس الشعب التجارية بالإسماعيلية، سابقا ومنسق عام لجنة العلاقات العربية بغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية بمجموعه من تجار الأسماك واصحاب الفروشات المتضررين من ارتفاع أسعار المحلات والفروشات، والتي وصلت من 17 الي 1200 جنيه شهريا والمحلات من 1000 الي 5000 شهريا ، وتباحث الخلافات الناجمة عن عدم وجود أفراد آمن ووحده مطافي.

 

وبحث الكرسلي مشكلة نقل تابعية السوق من الشركة إلى المحافظة لسهولة تركيب المرافق مثل "الكهرباء والماء"، بعد أنا أغلق عدد كبير من التجار المحلات بسبب عدم تركيب المرافق.

ووعد الكرسلي أنه سوف ينقل مشكلتهم إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للنظر فيه وتنفيذ وعد المحافظ بحل مشكلة تجار الأسماك.

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