"تعليم أبوتشت" بقنا يناقش استعدادات التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد

عقد توجيه التغذية المدرسية بإدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا بمديري المدارس الابتدائية بقاعة اجتماعات مدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية في حضور الدكتور عفت وزيري، مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت، وأشرف موريس، مدير عام إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، وحمدي أحمد السيد، موجه أول التغذية، وأعضاء المكتب الفني لتوجيه التغذية بإدارة أبوتشت التعليمية وإبراهيم عبداللطيف، مدير التعليم الابتدائي، وهاني الملقب، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

وناقش الاجتماع استعداد للعام الدراسي الجديد، وتنفيذًا للقرارات الوزارية الخاصة بالتغذية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس وضمان سلامتها.

وأوضح مدير عام الإدارة يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عملية تخزين وتوزيع التغذية حفاظا علي صحة ابنائنا التلاميذ طالب المدير العام بسرعة الإنتهاء تشكيل لجان التغذية بالمدارس واستخراج الشهادات الصحية لاعضاء لجنة التغذية.

وقال أشرف موريس يجب تجنب السلبيات التي تم رصدها في الاعوام السابقة عند استلام الوجبات من المورد ويتم توعية التلاميذ أثناء الطابور بأهمية وجبة التغذية لانها وجبة علاجية لعدة امراض مثل الانيميا والتقزم .

كما أوضح العميد محمد فتحي بضرورة التدقيق أثناء إستلام التغذية من المورد خاصة الصلاحية و تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء واستبعاد اي عضو من اعضاء اللجنه تثبت ايجابيته بالأمراض المتنقلة عن طريق الغذاء.

وأضاف حمدي احمد ان اجتماع اليوم هو لتوعية مديري المدارس بالأساليب الصحية لاستلام وتخزين وتوزيع التغذية المدرسية، وتسليم التلاميذ حسب معدل الحضور اليومي للتلاميذ وضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدرسة وفي حالة حدوث أي مشكلات بتم إبلاغ الجهات المختصة لحلها على الفور.