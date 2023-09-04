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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روبرتسون يعلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

روبرتسون ومحمد صلاح
روبرتسون ومحمد صلاح

شدد اندرو روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، على استمرار الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز خلال الموسم الجديد، بعد الأنباء التي ترددت خلال الاَونة الأخيرة حول اقتراب اللاعب من اتحاد جدة السعودي.

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وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت في وقت سابق عن أن محمد صلاح أتفق بشكل نهائي على الانتقال لصفوف النمور خلال الموسم الحالي.

تصريحات روبرتسون

كشف روبرتسون عن مستقبل محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "لا نهتم لتلك الشائعات قط، مو لاعبًا ضمن صفوف ليفربول وأظن أن هذا هو الحال في المستقبل القريب".

وتابع روبرتسون: "صلاح لاعب محترف، الكل يعرف ما يستطيع تقديمه لنا، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، بالنسبة لنا ليس هناك أي قلق تجاه مستقبله".

وأكمل: "طبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بضم لاعبي ليفربول، خاصة الذين يقدمون مستويات مميزة، لكنك لن تشعر بالقلق لأن مو يحب التواجد هنا مع زملائه والبقاء معنا".

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