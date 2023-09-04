المشدد 10 سنوات وغرامة 100 الف لتاجر سيارات يتاجر في المخدرات بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 469 لسنة 2023 جنايات الصف، أن المتهم "صالح. ح"، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته جـوهر الحشيش المخد، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للحشيش بقصد الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الأثمة.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.