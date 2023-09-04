عودة مواجهات الذهاب والعودة بين السعودية وإيران في أسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عودة مواجهات الذهاب والعودة بين دولتي السعودية وإيران التي تجمع المنتخبات الوطنية والأندية في الفترة المقبلة.

وأصدر اتحاد آسيا قراره بعد الاتفاق الذي جمع المسؤولين في الاتحادين السعودي والإيراني خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار لينهي فترة كبيرة من إقامة المباريات على ملاعب محايدة منذ عام 2016 التي تجمع المواجهات التي تندرج تحت مسؤولية الاتحادين السعودي والإيراني.

ورحب الاتحاد الأسيوي على تلك الخطوة واصفا أنها تاريخية وتعيد توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلديان، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين.

وأضاف الاتحاد الأسيوي في بيان أن اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، سيكون اعتباراً من 19 سبتمبر.