موعد انطلاق كأس العالم للأندية

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل ، بمشاركة الأهلي بطل القارة السمراء ومانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تجرى فعاليات القرعة غدًا الثلاثاء بمدينة جدة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الذي أعلن عن إذاعة مراسم العملية عبر منصاته الرقمية.

وقرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية والحضور ممثلًا عن النادي في قرعة كأس العالم للأندية، والتي تجرى غدًا لتحديد المواجهات بين الفرق المتنافسة.

يذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا بجانب أبطال بقية القارات ونادي اتحاد جدة ممثلًا للدولة المنظمة.

مران الأهلي ..

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته المسائية اليوم الإثنين، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه أمس الأحد، على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



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