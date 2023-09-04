بعد انتقاله إلى الاتحاد.. المعيوف سجل حافل من الإنجازات مع الهلال

عبدالله المعيوف فرض اسمه في سجلات الكرة السعودية بعد المستويات والإنجازات التي حققها على مدار السنوات الماضية

ويعد المعيوف صاحب الخبرات الكبيرة واحد من الأسماء التي ارتدت قميص ثلاث من أندية القمة في السعودية وهم الأهلي والهلال ثم الاتحاد.

بدأ عبدالله المعيوف مشواره الكروي مع الهلال في عام 2004 لكنه لم يحصل على الفرصة بسبب عمره ليرحل بعد ثلاث سنوات إلى الأهلي.

وعلى الرغم من انضمام المعيوف إلى الأهلي في 2007 إلا أنه أصبح أساسيًا في تشكيل الراقي ابتداءً من موسم 2013/2014، قبل أن يعود إلى قلعة الزعيم في صيف 2016 ويبدأ مرحلة جديدة من التألق بالقميص الأزرق.

معيوف الهلال

ساهم عبدالله المعيوف في حماية عرين الهلال وضع الفريق على منصات التتويج في مناسبات عدة حيث استطاع التتويج بالدوري السعودي 6 مرات ودوري أبطال أسيا مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين ثلاث مرات والسوبر السعودي مرتين.

وعلى صعيد المنتخب السعودي شارك المعيوف في 11 مباراة فقط، منهم واحدة في كأس العالم 2018 ولم يشارك في المونديال الأخير بسبب أزمة مع المدرب السابق هيرفي رينارد.

وانضم المعيوف صاحب الـ36 عاما إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين في الانتقالات الصيفية الحالية، ليدافع عن عرين العميد بجانب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن الهلال والتعاون اللذان يتقاسمان الصدارة.