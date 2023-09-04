ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة.. ميلان وإنتر في الصدارة

تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو، التي اختتمت مبارياتها أمس الأحد، حيث تغلب يوفنتوس على إمبولي بهدفين دون مقابل.

وشهد ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة تغييرات في المراكز خاصة عقب خسارة نابولي حامل اللقب أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب إنتر ميلان على فيورنتينا بأربعة أهداف بدون رد.

وفاز إي سي ميلان في الجولة نفسها على روما بهدفين مقابل هدف، في حين حقق أتالانتا فوزًا بثلاثية نظيفة أمام مونزا، على أن يتوقف قطار الكالتشيو بسبب التوقف الدولي لحين العودة في 16 سبتمبر الجاري.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسه إيه سي ميلان الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط أيضا، حيث نجحا فى الفوز بأول 3 مباريات (العلامة الكاملة).

وتقدم إنتر بهدف بعد مرور 23 دقيقة من عمر اللقاء سجله لاعبه ماركوس تورام لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.وسجل إنتر خلال الشوط الثاني ثلاثة أهداف عن طريق لاوتارو في الدقيقتين 53 و73 وهاكان أوجلو من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل واحد، بفارق الأهداف عن ليتشي الذي يحتل المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ولا يوجد فريق لم يحقق نقاطا سوى إمبولي الذي يتذيل المسابقة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار أو تعادل ليكون بدون نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي .

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الثالثة

1 إنتر ميلان: 9 نقاط.

2 ميلان: 9 نقاط.

3 يوفنتوس: 7 نقاط.

4 ليتشي: 7 نقاط.

5 أتالانتا: 6 نقاط.

6 نابولي: 6 نقاط.

7 هيلاس فيرونا: 6 نقاط.

8 فيورنتينا: 4 نقاط.

9 بولونيا: 4 نقاط.

10 فروزينوني كالتشيو: 4 نقاط.

11 تورينو: 4 نقاط.

12 لاتسيو: 3 نقاط.

13 ساسولو: 3 نقاط.

14 جنوى: 3 نقاط.

15 مونزا: 3 نقاط.

16 ساليرنيتانا: نقطتان.

17 أودينيزي: نقطتان.

18 روما: نقطة.

19 كالياري: نقطة.

20 إمبولي: بدون نقاط.

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