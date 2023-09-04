"محلية جرف سرحان" تؤهل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى فى أسيوط

بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، تم إجراء عملية نقل تربة في قرية بني يحيى تحت إشراف أسامة ماهر قطب، رئيس الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان، بالاشتراك مع يونس سقر عزوز، سكرتير الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان، وفنيي التنظيم.

تمت هذه العملية من أجل تأهيل وتمهيد الطريق المتضرر من مياه الجوفية في قرية بني يحيى، وذلك لتسهيل حركة المارة وتحسين بيئة المنطقة المحيطة، وذلك ضمن جهود الحكومة المحلية لتحسين البنية التحتية للمجتمع.

تعتبر تلك العملية جزءًا من العديد من المشروعات التنموية التي يشرف عليها رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية للمنطقة وتحقيق نمو مستدام.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين السلطات المحلية وسكان المنطقة، الذين يعملون سويًا لمعالجة المشكلات المحلية وتحقيق التقدم والرفاهية في المجتمع.

ولا تقتصر جهود المسئولين المحليين على تسهيل حركة المارة فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين الري والصرف الصحي، إضافة إلى تطوير الأحياء وتوفير خدمات عامة تلبي احتياجات السكان.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات وفقًا للخطط المحددة وباستخدام أحدث التقنيات والممارسات البيئية المستدامة، بهدف ضمان مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة.

وبفضل هذه الجهود والتعاون المشترك بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي، نتطلع إلى رؤية تحسينات مستدامة في البنية التحتية للمنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية للسكان.

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى

محلية جرف سرحان تقوم بتأهيل الطريق المتضرر بالمياه الجوفية بقرية بني يحيى