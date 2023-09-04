مؤلفات اوفنباخ الفرنسي على المسرح الكبير في افتتاح موسم الأوبرا الفني

تفتتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024، بحفل كلاسيكى ياتى بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة فى المركز الثقافى الفرنسى ويحمل عنوان "باريس اوفنباخ"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ويستضيف السوبرانو باوبرا باريس كارولين دوما وعازف الفيولينة سيزار فيليف ويشارك خلاله نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو تحيه شمس الدين- منى رفلة - داليا فاروق - دينا إسكندر ، الميتزوسوبرانو ليلى ابراهيم، التينور جورج ونيس، الباص باريتون رضا الوكيل مع كورال أوبرا القاهرة بقيادة مينا حنا وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 6 سبتمبر على المسرح الكبير.

مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك اوفنباخ

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك اوفنباخ منها لابيريكولا، دوقة جيرولستين، حكايات هوفمان، هيلين الجميلة، الحياة الباريسية، اورفيوس في الجحيم، قطاع الطرق، الى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتى وتأملات من اوبرا تاييس لـ جول ماسينيه.

وقد اعدت دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الجديد العديد من المفاجات الابداعية منها عروضا متنوعة للفرق التابعة الى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة فى مختلف اشكال الفنون الجادة.

جدير بالذكر المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) لقبه فاجنر باسم موتسارت الشانزليزيه واعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة ولقب بملك الأوبريت حيث كتب حوالى 100 عمل فى هذا القالب، ، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية إذ نجح بلمساته اضفاء اجواء المرح والسخرية على المجتمع الفرنسى.