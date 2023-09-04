دول إفريقيا تحتاج 300 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخية (شاهد)

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن توقيت قمة إفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية "نيروبي" يعد مثالياً.

وقال “النهري” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز ”، اليوم الإثنين، إن القارة الإفريقية هي المتضرر الأكبر من تداعيات المناخية على مستوى قارات العالم.

وأشار إلى أنه يجب على الدول الإفريقية توحيد جهودها لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية ومطالبة الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها بشأن تعويض الدول المتضررة.

وواصل النهري أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 300 مليار دولار سنويا لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وليس 100 مليار دولار فقط، داعيا الدول الإفريقية إلى أن تحذو مصر في التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح النهري أن قمة إفريقيا للمناخ ستناقش عددا من القضايا المهمة المتعلقة بالمناخ والتي تمس مباشرة القارة الإفريقية، منوها بأنه في قمة المناخ العالمية، كانت مصر مهتمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتمويل الدول النامية وخاصة الإفريقية المتأثرة من التغيرات المناخية.