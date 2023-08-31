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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: التغيرات المناخية صعبت من مراقبة الأعاصير

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث الدكتور بدوى رهبان خبير التغيرات المناخية ومدير الكوارث باليونسكو سابقا، حول التوقعات بزيادة الوفيات وانتشار الجوع بسبب التغيرات المناخية قائلا:" تبعات التغيرات المناخية شح فى المياه والمياه العزبة وتفاقم فى الأوبئة ومشاكل فى تأمين الأمن الغذائى، وحدوث عوامل مناخية متطرفة كالعواصف والفيضانات والسيول وموجات الحر والجفاف".

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وأضاف “رهبان” خلال مداخلة هاتفية من باريس بقناة “إكسترا نيوز”، أن كل هذه التبعات تدفع بالمواطن بالتطرف فى سلوكه وتطلعاته وتهدده فى أمنه وصحته وتأمين الغذاء له، وما سوف نشهده فى المستقبل تطرفات فى تحركات اجتماعية وتفاقم فى النزاعات والصراعات المحلية والنزاعات المسلحة.

ولفت خبير التغيرات المناخية، إلى أن ما نشهده الآن هو طبيعة الأعاصير ومراقبتها أصبحت صعبة، لأن تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة وكوكب الأرض يجعلان من تصرف الأعاصير وتبعاتها تنتج عنها ظواهر جديدة ومتطرفة.

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