القبض على تاجري مُخدرات بـ 204 طرب حشيش بمطروح

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروحمسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزتهما ( 204 طرب حشيش وزنت 21 كيلو جرام –سيارتين)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000) واحد مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.