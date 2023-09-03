الداخلية تكثف حملاتها الأمنية لضبط الهاربين من الأحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

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ففى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) والمحكوم عليه بالإعدام فىإحدى القضايا.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فىإحدى القضايا.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (80) حُكم"مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 47 سنة ، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا) هارب من تنفيذ عدد (89) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت

37سنة ، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (56) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت

8 سنوات ، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت14سنة ، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) هارب من تنفيذ عدد (165) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت145 سنة، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت27 سنة ، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فـى إحدى القضايا .

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة)هارب من تنفيذ عدد (71) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 59 سنة، وكفالات مالية.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط)هارب من تنفيذ عدد (945) حُكم حبس "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 110 سنة ، وكفالات مالية.

ضبط (مالك مصنع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) محكوم عليه بالحبس (412 سنة وكفالات مالية فى 258 حُكم "مستأنف، جزئى").

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة جهينة بسوهاج) محكوم عليه بالحبس (23 سنة وكفالات مالية فى 57 حُكم "مستأنف ، جزئى").

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.