نائب محافظ أسوان تتفقد الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 40 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع ، وأثناء الجولة التفقدية التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل.

بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية ومدير المشروع قامت نائب المحافظ بتفقد مشروع إنشاء حديقة بكار بوسط المدينة على مساحة 800 م2 حيث وجهت بأهمية نهوه فى أسرع وقت ، وفى نفس السياق شددت الدكتورة غادة أبو زيد على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى .

الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تم إفتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

مشيرة بأنه يتكامل مع ذلك إستكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية ، والذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة.

بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى ، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لإستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد .