الإحصاء: 75.7% ارتفاعًا بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنيةبلغت 20 مطارا.
وأشار الجهاز إلى أن عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.
إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية
بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14 مليون راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30,6 ٪ .
بلغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة بالمطـــارات 193,5 ألــف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5% وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحلات 150,5 ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف رحلة بنسبة 22,3٪.
بلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.