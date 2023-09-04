الإحصاء: 75.7% ارتفاعًا بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنيةبلغت 20 مطارا.

وأشار الجهاز إلى أن عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 ‏طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %. ‏

إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية

بلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14 مليون ‏راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعــدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 30,6 ٪ .‏

‏

بلغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطـــــائرات ( الركاب، البضائع ) للشركــات الوطنيـــة ‏بالمطـــارات 193,5 ألــف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5% وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحلات 150,5 ‏ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف ‏رحلة بنسبة 22,3٪.‏

بلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.