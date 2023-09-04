يبحث الآلاف من المواطنين عن خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية التي أقرها المجلس الأعلى للمجالس الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، والتي لا بد على الراغب في الحصول على كارت الخدمات الطبية المتكاملة، إجرائها للحصول على خدمته وطلبه.

خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- الضغط على كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية واختيار الذهاب.

- إدخال البيانات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الاسم الرباعي، والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان، والوظيفة، والتليفون، وتحديد نوع الإعاقة.

- النقر على حفظ.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

- الجمع بين معاشين.

- الحصول على سكن حكومي.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- تخفيضات في وسائل النقل والمواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5% في المؤسسات الشركات.

الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكامله

- من يعاني من الإعاقات الحركية.

- الإعاقات الذهنية.

- اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

- الاضطربات النفسية الانفعالية.

- اضطراب صعوبات التعلم يستطيع الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الإعاقات السمع بصرية.

- أمراض الدم.