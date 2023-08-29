التفاصيل الكاملة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. يعد محل اهتمام عدد كبير من أصحاب القدرات الخاصة، لاسيما أنها تقدم الكثير من الخدمات لهم، حيث يتمكن أصحاب القدرات الخاصة من الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إجراء كشف طبي.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ويعد التيسير على الأشخاص أصحاب القدرات الخاصة، وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، الهدف الرئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن البطاقة تتيح للمستحقين للبطاقة خدمات متعددة من بينها تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات والكشف المجاني في المستشفيات.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن للمواطن المستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، عقب توفير الشروط التالي:

الشلل الدماغي.

شلل الأطفال في طرف واحد

وجود إعاقة سمعية

الإعاقات المتعددة

الجذام، متلازمة داون

فقد البصر التام، وطيف التوحد

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي

تيبس المفاصل في أطراف متعددة

البتر متعدد الأطراف

صغر أو كبر حجم الرأس

ضمور العضلات وذوي القزامة

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة الرقم القومي وصورة منها

وجود الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية

إحضار أشعة عادية على المفاصل. في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف

وجود أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يجب وجود رنين مغناطيسي على المخ

توفر صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع في حالة الأطفال مع وجود الأب أو الوصي.

وجود قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية

إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الدخول على موقع وزارة الصحة لتحديد موعد الكشف

إدخال الرقم القومي والاسم رباعي والسن

يجب تسجيل المحافظة والعنوان

تسجيل نوع الإعاقة و إدخال رقم التليفون

تحديد الحالة الاجتماعية

إجراء الفحوصات اللازمة لكل إعاقة قبل التقدم لاستخراج التقارير الطبية المطلوبة.

سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك عليك الاحتفاظ به.

الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

بعد القبول يجب التوجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد.