رفع الإشغالات ومكافحة الحشرات برأس البر

كثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر المتابعات على مدار الساعة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة، حيث تستمر أعمال قسم الاشغالات بشارع النيل ومنطقة السوق الحضاري وعدد من مناطق المدينة بالاشتراك مع قوات شرطة المرافق وقسم شرطة رأس البر وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

وذلك لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات المخالفة.

و أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الاشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام .

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

هذا وقامت الوحدة المحلية برأس البر بحملة لمكافحة الحشرات ورش الناموس ومكافحة يرقات الذباب والبعوض حفاظا علي السلامة الصحية لرواد عروس المصايف.