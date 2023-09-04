ديانج يغادر معسكر الأهلي بالنمسا

غادر أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الاثنين معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا في دولة النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي.





وتلقى المالي ديانج ، استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، في معسكر إعداد في النمسا، والذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

مغادرة الخطيب ..

على صعيد آخر يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، معسكر الأحمر بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.

ويخضع رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.

خاصة أنه تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات.

في الوقت الذي طلب منه الأطباء النمساويون سعرعة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته، لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة؛ في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد، وحالة دوار تنتابه على فترات.



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