استعدادات تعليم الوادي الجديد لبداية العام الدراسي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استعداده لبدء العام الدراسي الجديد. وأوضح أنه تمت مناقشة آخر الأحداث مع مديري الإدارات التعليمية الخمس في المحافظة، وذلك بحضور أعضاء لجنة نقابة المعلمين بالمحافظة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم تعويض النقص في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان استقرار العملية التعليمية في المحافظة. وتم أيضًا تحديد المشكلات التي قد تواجه المعلمين والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بشكل فوري، من أجل تطوير العمل بسلاسة ودون عوائق، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لكل من المعلمين والطلاب.

اصنع بصمة إيجابية ومؤثرة

وفي سياق متصل، أعلن عبد العزيز استمرار مبادرة "اصنع بصمة إيجابية ومؤثرة" خلال العطلة التعليمية. تنظم هذه المبادرة من قبل الإدارة الخارجية للتعليم والتوجيه الشامل، وتستهدف الصفوف الأولى في الإدارة التعليمية. تهدف المبادرة إلى غرس روح الانتماء للوطن والوعي الوطني، وتنمية العادات الإيجابية لدى الطلاب الصغار المستهدفين بالمبادرة.

وأوضح عبد العزيز أن المبادرة تشمل إقامة رحلة تعليمية إلى مقر مكتبة مصر العامة، وعقد جلسة حوارية حول أهمية القراءة ودور المكتبة في تربية الأطفال وتحسين ثقافتهم ليتميزوا عن زملائهم الطلاب. كما ستشمل المبادرة جولة داخل المكتبة، من أجل التعرف على أنشطتها وأركانها المختلفة.

تأتي هذه الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد في سبيل تحسين العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للمعلمين والطلاب في المحافظة. وتعكس الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، واهتمام الوزارة بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها نحو التميز والتحسين المستمر.