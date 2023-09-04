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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

Priscilla يعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

فيلم Priscilla
فيلم Priscilla

يطرح اليوم للمرة الأولى ضمن فعاليات اليوم السادس للدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الفيلم الأمريكي، Priscilla، العمل الذى قامت بإخراجه المخرجة صوفيا كوبولا، بحضور طاقم عمل الفيلم

فيلم Priscilla

وحصل فيلم Priscilla على استثناء من نقابة ممثلي هوليوود لـ حضور أبطاله للترويج للعمل، لأن الفيلم الجديد من إصدار شركة A24، التي لا تعد من شركات الإنتاج المعادية للنقابة، وهو ما لا يتعارض مع قواعد إضراب ممثلي هوليوود.

أحداث فيلم Priscilla

وتدور أحداث فيلم Priscilla، حول حياة "بريسيلا"، زوجة ملك البوب الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، صوفيا كوبولا.

فيلم Priscilla

فيلم Priscilla  مستوحى من رواية تحمل عنوان  "Elvis and Me"، والتي تم نشرها عام 1985 ودارت أحداثها، حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ألفيس بريسلي وزوجته الوحيده بريسيلا، من وجهة نظرها الشخصية، وعن مقابلتهم لأول مرة حتى الطلاق، ومن ثم تحولت علاقة الحب إلى صداقة حتى وفاة "ألفيس" في أغسطس عام 1977.

فيلم Priscilla
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