سعر صادم لفستان منى زكي في أحدث ظهور| الجمهور يشبهها بالسندريلا

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة، أثناء كواليس استضافتها ببرنامج "كلام نواعم" والذي يعرض على شاشة MBC1، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفنانة منى زكي

وشبهها البعض بسعاد حسني، حيث إرتدت فستان مستوحى من إطلالة السندريلا في "صغير على الحب"، فظهرت منى زكي بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ومُزين بشكل الفيونكة في كل جانب، وكان من تصميم دار الأزياء الشهيرة فالنتينو، وبلغ سعر الفستان 4350 دولار، أي ما يقارب 135 ألف جنية مصري.

وانتعلت منى زكى حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر وبلغ سعر الحذاء 1190 دولار، أي ما يعادل 37 ألف جنية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط ذهبية وخواتم في اليدين، مع ساعة يد باللون الأبيض، وسلسلة رقيقة متعددة الأطوال.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منى زكي تصفيفة شعر مميزة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها بصيحة الويفي الناعمة والمرتبة.

ووضعت منى زكي مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامح وجهها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا، وإعتمدت درجات النود كظلال للعين وأحمر الشفاه؛ لتحصل على ملامح ناعمة وجذابة.