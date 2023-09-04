نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الدولية استعدادًا للافتتاح

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم بزيارة مقر المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) في مدينة الخارجة. وكان برفقتها المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة.

تحققت حنان من التجهيزات النهائية للمدرسة قبل الافتتاح الرسمي في بداية العام الدراسي الجديد. وتعد هذه المدرسة الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد، حيث توفر خدمة تعليمية دولية متميزة بمصاريف مخفضة.

وجهت نائب المحافظ بسرعة استكمال تنجيل الملعب وإنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية، ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. كما قامت بالإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي في المدرسة.

من جهة أخرى، وجهت مجدي بتقديم تقرير حول جاهزية المدارس في المحافظة قبل بدء العام الدراسي. وشمل التقرير موقف ونسب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة في المدارس المدرجة في خطة الصيانة.

يذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد في مناهجها على المنهج البريطاني (IG)، وتمنح شهادة معتمدة دوليًا. كما تتميز المدارس بإتاحة مناخ تعليمي وتأهيلي متميز، وتكنولوجيا متقدمة، وتوفير كوادر مدرسية مدربة ومؤهلة.

يغلق باب التقديم لمرحلتي رياض الأطفال (Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائي (G1) غدًا، ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع التالي اضغط هنا

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية استعدادًا للافتتاح