حملة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجمع ورفع كفاءة شوارع ديروط

تم تنفيذ حملة مكبرة في مركز ومدينةرئيس الوحدة، محمود نجار عطا، وبحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول الإشغالات عامر عزت، ومسؤول الكوارث ناجي جرس، ومسؤول قطاع النظافة عاطف على منصور ديروط، في إطار تطوير النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاءت هذه استجابةً استجابةً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رئيس الوحدة، محمود نجار عطا، وبحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول الإشغالات عامر عزت، ومسؤول الكوارث ناجي جرس، ومسؤول قطاع النظافة عاطف على منصور أكد على أهمية الارتقاء بمنظومة النظافة والعمل على تحسين جودة الخدمات.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بتنفيذ الحملة بإشراف رئيس الوحدة، محمود نجار عطا، وبحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول الإشغالات عامر عزت، ومسؤول الكوارث ناجي جرس، ومسؤول قطاع النظافة عاطف على منصور، بالإضافة إلى سكرتير الوحدة المحلية محمود إبراهيم.

تهدف الحملة إلى رفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الوحدة شوارع بدائرة الوحدة المحلية بالكودية. وتم توفير جميع المعدات والأجهزة الضرورية لتسهيل إجراءات بالكودية بمركز ديروط. تم العمل على رفع جميع نقاط تجميع القمامة والمخلفات وضبط الشارع.

تم تنفيذ الحملة بشكل مكثف، حيث شملت شوارع بدائرة الوحدة المحلية بالكودية. وتم توفير جميع المعدات والأجهزة الضرورية لتسهيل إجراءات الرفع والتنظيف.

واستفادت المنطقة من هذه الحملة التي تدخل في إطار تطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى النظافة وراحة المواطنين. وتعكس هذه الجهود التزام الجهات المعنية بتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع رئيس الوحدة، محمود نجار عطا، وبحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول الإشغالات عامر عزت، ومسؤول الكوارث ناجي جرس، ومسؤول قطاع النظافة عاطف على منصور.

من جانبه، أعرب رئيس الوحدة المحلية، محمود نجار عطا، عن شكره للجميع على جهودهم المبذولة في إنجاز هذه الحملة الناجحة، مؤكدًا أنها تعكس التزام القائمين على العمل بتحقيق رفعة الوطن وراحة المواطنين.

من المتوقع أن تشهد المنطقة تحسنًا كبيرًا في مستوى النظافة وتخلص من الاشغالات بعد نجاحرئيس الوحدة، محمود نجار عطا، وبحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول الإشغالات عامر عزت، ومسؤول الكوارث ناجي جرس، ومسؤول قطاع النظافة عاطف على منصور هذه الحملة. وسيستمر العمل المستمر لتحسين منظومة النظافة وتطويرها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط

حملة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من الاشغالات في شوارع قرى الكودية بديروط