شيخ الأزهر يصرف مساعدات فورية وعاجلة لمواطن في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط
أمر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصرف مساعدات فورية وعاجلة لـ "ع . ا . س" من مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، الذي يعاني من إعاقة بصرية تمنعه من العمل، وله خمس بنات في مراحل تعليمية مختلفة. وقام "س" بنشر رسالة استغاثة على صفحة بيت الزكاة والصدقات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وموضحًا فيها حالته الصحية وعدد أفراد أسرته والصعوبات التي يواجهها بسبب ضعف البصر وعدم وجود دخل ثابت يساعده في تأمين نفقات المعيشة.
بعد أن قام فريق الرصد ببيت الزكاة والصدقات بالتواصل مع "ع" وتوجيه أحد الباحثين إلى العنوان المذكور، لاستلام الأوراق والتقارير الطبية الخاصة به، وبعد فحص الأوراق والتقارير من قبل قسم العلاج، تبين أنه يعاني بالفعل من ضعف البصر ولا يستطيع القيام بأي عمل. استنادًا إلى ذلك، تقرر توفير المساعدة الفورية لـ "س" لتخفيف معاناته والسماح له بالعيش بكرامة.
تجدر الإشارة إلى أن بيت الزكاة والصدقات يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لا تتوفر لديهم الظروف المعيشية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات للمعاقين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك كفالة الأيتام، وتسهيل الزواج وعلاج المرضى، وتوجه أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية وفقًا لقول الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60]. ويهدف بيت الزكاة والصدقات لتحقيق فريضة الله ومساعدة الأفراد المحتاجين والفقراء والمساكين، وكان الله سبحانه وتعالى عليمًا وحكيمًا في خلقه وتوجيهاته.
تفاصيل المساعدات المقدمة:
يعمل بيت الزكاة والصدقات على تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر والأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية ولا يتوفرون على الظروف المعيشية الكافية. ومن خلال حالة "س"، تم تقديم المساعدة الفورية له وعائلته بعد التحقق من حالته الصحية وصحة التقارير الطبية.
من جانبه، يعمل بيت الزكاة والصدقات على توفير مختلف أنواع المساعدات للمعاقين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن كفالة الأيتام وتسهيل الزواج وعلاج المرضى. ويتم توزيع أموال الزكاة والصدقات وفقًا للأحكام الشرعية، حيث تسهم في تحقيق فريضة الزكاة ودعم المحتاجين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود بيت الزكاة والصدقات لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين ظروف الأفراد والأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة، يتم استقبال الحالات المحتاجة والمستحقة للدعم من خلال تواصلهم مع بيت الزكاة والصدقات عبر قنوات التواصل المتاحة.
يراعي بيت الزكاة والصدقات توجيه أموالها ومساعداتها بناءً على معايير محددة وضوابط محددة لنموذج الاستفادة. ويهدف بذلك إلى المساهمة في تحسين حياة المحتاجين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
إن توجيه الدعم النقدي المباشر والمساعدات الأخرى للأفراد والأسر المحتاجة يعزز التضامن الاجتماعي ويعكس روح الأخوة والعطاء التي يجب أن تميز المجتمعات الإنسانية، ويعد بيت الزكاة والصدقات من أبرز المؤسسات الخيرية التي تعمل على تحقيق التعاون والتساهم في رفع المعاناة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
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