في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة ورفع الاشتغالات، وبناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم اتخاذ إجراءات لتحسين نظام النظافة وتطوير الخدمات المتكاملة في منطقة أسيوط. تم أيضًا تعزيز عملية تدوير المخلفات بغرض الحفاظ على نظافة المنطقة وتعزيز أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف عبد المنعم، رئيس الحي، بتنسيق مع قسم النظافة، وبإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة في شوارع حي شرق أسيوط. وقد تم خلال هذه الجهود رفع كمية تصل إلى 43 طن من مخلفات مساكن تقسيم الحقوقيين بالوليديه.

جاءت هذه الخطوة في إطار الحرص على إبقاء المنطقة نظيفة وذات منظر جميل، وتعزيز الجهود في مجال التصرف الصحيح للنفايات وتحويلها إلى مادة قابلة للتدوير. يعكس هذا التركيز على النظافة والصحة العامة التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ولا تزال الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط توجه الجهود لتحسين النظافة ورفع الاشتغالات في مناطق أخرى بحي شرق أسيوط. من المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز حياة المواطنين وتحسين مستوى النظافة في الحي.

كما يجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المواطنين أيضًا القيام بدورهم في المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالسلوكيات الصحيحة في التخلص من المخلفات. فالتعاون بين السلطات المحلية والمجتمع يعد أساسيًا لتحقيق نجاح برنامج النظافة وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

حي شرق أسيوط يرفع 43 طن مخلفات من مساكن تقسيم الحقوقيين بالوليديه

حي شرق أسيوط يرفع 43 طن مخلفات من مساكن تقسيم الحقوقيين بالوليديه