 أرتيتا يكشف سر فوز أرسنال على اليونايتد بالبريميرليج

كشف ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن سر فوز فريقه على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1 بالبريميرليج.

وقال أرتيتا إن الإرادة والعقلية والرغبة في الفوز وراء تحقيقه لافتًا إلى أنه يجب العثور على طريق آخر لحسم المباريات بشكل مبكر بدلًا من الاعتماد على اللحظات السحرية في النهاية.

وسجل ديكلان رايس هدفًا في الدقيقة 96 وأضاف جابرييل جيسوس هدفًا قبل النهاية بلحظات ليحقق أرسنال فوزًا ثمينًا، وأدرك مارتن أوديجارد التعادل عقب تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الشوط الأول.

وقال أرتيتا: أحب عقلية الفريق والإصرار والرغبة في الفوز، فرض الفريق سيطرته واستحق الفوز بالمباراة، لكن الفوارق كانت ضئيلة جدًا وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف.

وتعادل أرسنال مع فولهام في الجولة السابقة، وبعد الفوز بفارق هدف واحد على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس سيخوض الفريق مباراته المقبلة أمام إيفرتون 17 سبتمبر.

وقال مدرب أرسنال: لا تكون الفوارق التي نملكها قرب النهاية كبيرة بما يكفي، وهذا شيء يجب أن نعمل على تحسينه، لأنك تلاحظ وجود بعض التوتر، ويجب انتظار لحظة سحرية في النهاية، لا نريد الاعتماد على ذلك.